Künye
Kıbrıs 10
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit...
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla serbest bırakıldı
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla...
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
Flaş Haber
Asgari ücrette son dakika!
Kapat

Lefkoşa'da birçok bölgede kesinti

KIB-TEK yarın Lefkoşa'da 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintilerinin olacağını açıkladı.

21 Mart 2022 Pazartesi 14:48
243 Okunma
Lefkoşa'da birçok bölgede kesinti
banner108

Bakım onarım çalışması nedeniyle yaşanılacak elektrik kesintisi ile ilgili Kıb-Tek tarafından şu açıklama yapıldı:

22 Mart 2022 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle; saat 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında 1’er saatlik kesintilerle, Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve Civarı, Lefkoşa Surlariçi Bölgesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Golden Tulip Otel ve Güneş Rezidans'a elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Son Güncelleme: 21.03.2022 15:54
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik KesintisiLEFKOŞA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “Seçime 3 ay kala seçim reformu yapılmaz”
Erhürman: “Seçime 3 ay kala seçim reformu yapılmaz”
İstifayla ilgili ilk kez konuştu!
İstifayla ilgili ilk kez konuştu!
‘Beğenilmeyen kıyma’, satırlı, bıçaklı kavgaya döndü: 5 tutuklu
‘Beğenilmeyen kıyma’, satırlı, bıçaklı kavgaya döndü: 5 tutuklu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim