Lefkoşa'da birçok bölgede kesinti

Bakım onarım çalışması nedeniyle yaşanılacak elektrik kesintisi ile ilgili Kıb-Tek tarafından şu açıklama yapıldı:

22 Mart 2022 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle; saat 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında 1’er saatlik kesintilerle, Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve Civarı, Lefkoşa Surlariçi Bölgesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Golden Tulip Otel ve Güneş Rezidans'a elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.