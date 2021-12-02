Künye
Kıbrıs 19
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107

Lefkoşa'da büyük operasyon!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu bulundu...

02 Aralık 2021 Perşembe 13:09
694 Okunma
Lefkoşa'da büyük operasyon!
banner108

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama ise şu ifadelere yer verildi:

01.12.2021 tarihinde, Lefkoşa’da, M.A.(E-41)’nın kalmakta olduğu ikametgahında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada; 9 mm çapında üç adet tabanca ve tabancalara ait 3 adet şarjör ile 7.65 mm çapında 26 adet canlı mermi, yaklaşık 25 gr. ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet cam nargile ile 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 19.000TL, 1180stg, 3500euro ve 532 dolar bulunarak emare olarak alınmıştır. M.A.’nın aracında yapılan aramada ise; satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet cam pipo ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı whatsapp hattını duyurdu
Sağlık Bakanlığı whatsapp hattını duyurdu
Başbakan Sucuoğlu KITSAB Heyetini Kabul Etti
Başbakan Sucuoğlu KITSAB Heyetini Kabul Etti
İstasyonlar kapatıyor!
İstasyonlar kapatıyor!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim