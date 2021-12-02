Lefkoşa'da büyük operasyon!

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama ise şu ifadelere yer verildi:

01.12.2021 tarihinde, Lefkoşa’da, M.A.(E-41)’nın kalmakta olduğu ikametgahında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada; 9 mm çapında üç adet tabanca ve tabancalara ait 3 adet şarjör ile 7.65 mm çapında 26 adet canlı mermi, yaklaşık 25 gr. ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet cam nargile ile 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 19.000TL, 1180stg, 3500euro ve 532 dolar bulunarak emare olarak alınmıştır. M.A.’nın aracında yapılan aramada ise; satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet cam pipo ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.