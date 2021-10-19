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Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde kaza!

19 Ekim 2021 Salı 21:53
374 Okunma
Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde kaza!
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Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde bir trafik kazası medyana geldi.

Polisin kazaya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Saat 19.00 sıralarında,  Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Atilay Özok (E-17), yönetimindeki KF 445 plakalı araç ile doğu istikametinden gelip Fuar kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa  Yakın Doğu Bulvarına dönüşe geçtiği sırada o esnada cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Bayram Saylık (E-27) yönetimindeki KB 498 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.  Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan KB 498 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Abdülbaki Sayılı (E-53) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştır.  Soruşturma devam etmektedir.

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