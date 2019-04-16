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Lefkoşa'da elektrik kesintisi

16 Nisan 2019 Salı 16:54
Lefkoşa'da elektrik kesintisi
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Lefkoşa’da yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

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KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre Yenişehir Yük Tevzi Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle; 09.30 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere dönüşümlü olarak şu bölglere elektrik enerjisi verilemeyecek:

“Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Golden Tulip Otel, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklar, Merit Otel ve Civarı, Atleks Sanverler Ortaokulu civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), K. Kaymaklı’nın bir bölümü, Kızılbaş’ın bir kısmı (eski BRT bölgesi), Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve civarı ile Lefkoşa Surlariçi Bölgesi”

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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