Lefkoşa'da Korkutan Kaza!

Bugün saat 12.50 sıralarında, Lefkoşa'da Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde, Seral Karacalı (K-31), yönetimindeki NN 200 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, kavşağa geldiği zaman Yzb Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçtiği sırada o esnada Alı Rıza Efendi Caddesi üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Sevim Beşok Esendağlı (K-44) yönetimindeki RB 851plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan NN 200 plakalı araç sürücüsü Seral Karacalı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sevim Nazlı (K-59) ve Deniz Karacalı (2,5 aylık) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.

Kazada yaralanan RB 851 plakalı araç sürücüsü Sevim Beşok Esendağlı ile İnci Esendağlı (K-15) ve Zehra Esendağlı (E-20) kaldırıldıkları Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.

Soruşturma devam etmektedir.