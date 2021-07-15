Lefkoşa'daki tüp bebek merkezine polis baskını

Lefkoşa'da özel bir hastane'nin tüp bebek bölümünde para karşılığında kadınlardan yumurtalık satın aldığı tespit edildi.

Polis tarafından özel hastaneye baskın yapıldı ve hastanede bulunan bilgisayarlar ile evraklar emare olarak alındı.

Ayrıca çok sayıda kişinin gözaltına alındığı da belirtildi.

Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

2020 Kasım- Aralık ayları içerisinde, Lefkoşa'da faaliyet gösteren iki ayrı özel hastanede, 20 yaşından küçük bir kadın şahsa gerçekleştirilen operasyon sonucu yumurtalıklarının para karşılığı alındığı yönünde bilgi alınması üzerine polis tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu sağlık merkezlerindeki bilgisayar, evrak ve dokümanlar incelenmek üzere emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.