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Lefkoşa Gezi Treni Turları ücretsiz olarak devam ediyor.

24 Nisan 2019 Çarşamba 10:51
Lefkoşa Gezi Treni Turları ücretsiz olarak devam ediyor.
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) gezi treni ile hem turistlere tarihi Surlariçi’ni tanıtma hem de yurttaşlar ve çocukların keyifli vakit geçirmesi ve yaşadıkları şehri tanımaları için hafta içi her gün rutin aralıklarla geziler düzenleniyor.

Bu kapsamda 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren ücretsiz olarak başlayan turlardan herkes yararlanabiliyor.

Turlar için bilgiler şu şekildedir:

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Kalkış noktaları: Mücahitler Parkı ve Bandabuliya Sahnesi

Tur Saatleri
10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 15:00

Kalkış Noktaları ve Saatleri
Pazartesi – Cuma: 10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 15:00 – Mücahitler Parkı

Pazartesi – Cuma: 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30 – Bandabuliya Sahnesi
(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Gezi Treni
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