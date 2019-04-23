Lefkoşa-Girne Ana Yolunda Selden Etkilenen Kesimlerin Onarımı İçin İhaleye Çıkıldı

Lefkoşa-Girne ana yolunda Ciklos bölgesinde selden etkilenen kesimlerin onarımı için ihaleye çıkıldı.
Merkezi İhale Komisyonu’nun gazetelerde de yayımladığı ilana göre, ihaleye en geç 8 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’a kadar teklif sunulabilecek.
Ülkede aşırı yağışların felakete yol açtığı geçtiğimiz yıl aralık ayında meydana gelen olayda, 4 genç Ciklos bölgesinde sel sularına kapılarak uçuruma yuvarlanan arabalarında can vermişti.
Ülkede büyük üzüntü yaratan bu felaketin ardından yolda güvenliği artırıcı tamir çalışmaları başlatılmıştı. Halen Girne-Lefkoşa ana yolunda selden etkilenen bölgede yol tek şeride düşürülerek önlem alındı.
Niye, yollarımız en başta siyasiler sonra da insanımız gibidir, belli oldu! Yahu daha bitmemiş yoldaki bozulma baştan ihale mi gerektirir? Yapılanın garantisi hiç mi yok? Yapılanın garantisi olmaz, siyasi ve/veya kontrolcular rüşvetçi ise veya adam deģilse, adam gibi yol olur mu? Netice ortada! Yollarımız da milletin aynasıdır. Bir düşünün, niye en bozuk en kalitesiz yollar bizde diye? Sizce şansdan mı, malzemeden mi, en kötü doğa koşulları bizde mi, yoksa bizdeki yolsuzluk usulsüzlük girdabında mı?
The insanımız!
NASIL YAHU ?? YOLU YAPAN İLK ŞİRKET NEDEN YOL KENARLARINA SU İÇİN BANKET '' V '' ŞEKLİNDE YAPILMADI ??? YAGMUR NEDENİYLE YOL ALTTAN KAZINMIŞ TEMELSİZ İŞİ NASIL YAPMIŞ BU ŞİRKET SORMAK LAZIM...
2. Sİ YOLUN ORTASINA DÖKTÜNÜZ TAŞLAR YAGMUR NEDENİYLE İNE YOL İÇİNE KAYIYOR.. BOK GİBİ YOL YAPTINIZ TEBRİKLER HEPİNİZE