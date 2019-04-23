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Lefkoşa-Girne Ana Yolunda Selden Etkilenen Kesimlerin Onarımı İçin İhaleye Çıkıldı

Lefkoşa-Girne ana yolunda Ciklos bölgesinde selden etkilenen kesimlerin onarımı için ihaleye çıkıldı.

23 Nisan 2019 Salı 14:56
Lefkoşa-Girne Ana Yolunda Selden Etkilenen Kesimlerin Onarımı İçin İhaleye Çıkıldı
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 Lefkoşa-Girne ana yolunda Ciklos bölgesinde selden etkilenen kesimlerin onarımı için ihaleye çıkıldı.
Merkezi İhale Komisyonu’nun gazetelerde de yayımladığı ilana göre, ihaleye en geç 8 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’a kadar teklif sunulabilecek.

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Toplam tahmini değeri 8 milyon 241 bin 416 TL+KDV olarak belirlenen ihaleyle ilgili bilgi ve şartnamenin, Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılarak 2 bin TL +KDV makbuz karşılığı Karayolları Dairesi’nden temin edilebileceği kaydedildi.
Ülkede aşırı yağışların felakete yol açtığı geçtiğimiz yıl aralık ayında meydana gelen olayda, 4 genç Ciklos bölgesinde sel sularına kapılarak uçuruma yuvarlanan arabalarında can vermişti.
Ülkede büyük üzüntü yaratan bu felaketin ardından yolda güvenliği artırıcı tamir çalışmaları başlatılmıştı. Halen Girne-Lefkoşa ana yolunda selden etkilenen bölgede yol tek şeride düşürülerek önlem alındı.

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Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAGirneOnarım
Yorumlar
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Doğru Söz 2019-04-23 16:07:37

Niye, yollarımız en başta siyasiler sonra da insanımız gibidir, belli oldu! Yahu daha bitmemiş yoldaki bozulma baştan ihale mi gerektirir? Yapılanın garantisi hiç mi yok? Yapılanın garantisi olmaz, siyasi ve/veya kontrolcular rüşvetçi ise veya adam deģilse, adam gibi yol olur mu? Netice ortada! Yollarımız da milletin aynasıdır. Bir düşünün, niye en bozuk en kalitesiz yollar bizde diye? Sizce şansdan mı, malzemeden mi, en kötü doğa koşulları bizde mi, yoksa bizdeki yolsuzluk usulsüzlük girdabında mı?
The insanımız!

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vatandaş 2019-04-23 17:18:17

NASIL YAHU ?? YOLU YAPAN İLK ŞİRKET NEDEN YOL KENARLARINA SU İÇİN BANKET '' V '' ŞEKLİNDE YAPILMADI ??? YAGMUR NEDENİYLE YOL ALTTAN KAZINMIŞ TEMELSİZ İŞİ NASIL YAPMIŞ BU ŞİRKET SORMAK LAZIM...

2. Sİ YOLUN ORTASINA DÖKTÜNÜZ TAŞLAR YAGMUR NEDENİYLE İNE YOL İÇİNE KAYIYOR.. BOK GİBİ YOL YAPTINIZ TEBRİKLER HEPİNİZE

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