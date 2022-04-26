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Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!

Cinsel saldırı suçundan tutuklu yargılanan sanık Salman Salman’ın aleyhindeki davanın kararı açıklandı.

26 Nisan 2022 Salı 14:37
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Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!

(Kamalı Haber)

Cinsel saldırı suçundan tutuklu yargılanan sanık Salman Salman’ın aleyhindeki davanın kararı açıklandı.

Salman Salman, “Çocuğun cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Darp, Uygunsuz Tavır Hareket ve Sirkat” suçlarından itham edildi.

Salman, 28 Ekim tarihinde Lefkoşa'da Reşadiye Sokak üzerinde yürüyen 15 yaşındaki kız çocuğuna, 1 Kasım tarihinde Lefkoşa Surlariçi Mahmut Paşa Sokak üzerinde yürüyen 32 yaşındaki kadına, 1 Kasım tarihinde Lefkoşa'da Polis Sokak üzerinde yürümekte olan 43 yaşındaki kadına, 15 yaşındaki kız çocuğuna, 1 Kasım tarihinde, Lefkoşa Reşadiye Sokak üzerinde yürümekte olan 15 yaşındaki kız çocuğuna kalçalarını sıkmak sureti ile cinsel istismarda bulunmuştu.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti sanıkların aleyhine verilen kararı Katip açıkladı.

Katip, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve vahametine değindi. Şerife Kâtip, sanığın adaya geldikten sonra 5 kişiye ard arda cinsel saldırı suçunu işlemesi ve kadın ile çocukların cinsel dokunulmazlık ve bedensel dokunulmazlıklarına karşı suç işlemesinin ciddiyetine değindi. Kâtip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 3 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 26.04.2022 14:57
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