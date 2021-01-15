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Lefkoşa Pop Music'te pozitif vaka

Lefkoşa'nın en işlek caddelerinden Taşkınköy'de faaliyet gösteren Pop Music mağazası da bir çalışanlarında Covid-19 tespit edildiğini ve mağazanın bugün kapalı olacağını duyurdu.

15 Ocak 2021 Cuma 11:38
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Lefkoşa Pop Music'te pozitif vaka

Lefkoşa'nın en işlek caddelerinden Taşkınköy'de faaliyet gösteren Pop Music mağazası da bir çalışanlarında Covid-19 tespit edildiğini ve mağazanın bugün kapalı olacağını duyurdu.

İşletmeden yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyuna duyuru

Şirketimizin Lefkoşa Taşkınköy Şubesinde,

14.01.2021 tarihinde, bir (1) personelimizde Covid-19 virüsü tespit edilmiştir. (NOT: Tüm personelimize 06.01.2021 tarihinde yapılan rutin testlerde Covid-19 virüsü tespit edilmemişti.) Bugün itibari ile geri kalan 15 personelimize yapılan testlerin hepsi negatifdir. Olası bir bulaşın önüne geçmek için temaslı tüm personelimizin, garantina süreçleri Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılmıştır.

Personelimizin ve halkımızın sağlığı herşeyden önemlidir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uygun şekilde bir açılım sürecine gitmek tek hedefimiz ve görevimizdir. Halk sağlığını korumak ve gerekli önlemleri almak amacı ile mağazamız bugün kapalı olacak ve Sağlık Bakanlığından gerekli görüşü aldıktan sonra şirketimizin vereceği kararlar sizler ile paylaşılacaktır."

Son Güncelleme: 15.01.2021 12:48
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