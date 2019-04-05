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Lefkoşa Rallisi, hafta sonu başlıyor

05 Nisan 2019 Cuma 14:32
Lefkoşa Rallisi, hafta sonu başlıyor
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun Limasol Sigorta'nın ana sponsorluğunda Spor Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Motul katkılarıyla düzenlediği 2019 Ralli Sezonu'nun ilk ayağı olan Lefkoşa Rallisi, hafta sonu başlıyor.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın ve Pazar gerçekleşecek olan ralli, yarın saat 16.00’da Limasol Türk Kooperatif Bankası önünden start alacak. Ekipler yarın uzun zamandır yapılmayan ikili çıkış etabı olan Cemsa Seyirci Etabı’nı saat 17.00’de geçip ilk günü noktalayacak. 7 Nisan Pazar günü ise ekipler, 10.00-11.30 arası iki kez Görneç, 12.00 - 13.30 arası iki kez Kalavaç ve saat 15.30-17:00 arası iki kez de Türkeli’deki Aktepe etaplarını geçecek. Rallide sporcular 17.00’de Limasol Türk Kooperatif Bankası önünde finiş görecek.

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KİŞMİR

Konuyla ilgili bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, 2019 ralli sezonunu Limasol Sigorta sponsorluğunda ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu desteğiyle başlatacaklarını ifade etti.

Kişmir, “Daha çok ses getiren projeler yapacağız. Çok daha güzel, heyecanlı bir dönem geçireceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Rallisi
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