20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46’ncı yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, askeri erkan, bazı milletvekilleri, dernek, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Piyade Albay Oğuz Akgüre, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin anıt özel defterini imzaladı.

Çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.



KTBK Komutanlığı Temsilcisi Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Aziz Şehitlerimiz,

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve bekası için gözünüzü dahi kırpmadan canınızı feda ederek şehitlik mertebesine eriştiniz.

Kahraman Kıbrıs Türk halkının varlık, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi uğruna çekinmeden canlarınızı feda ederek yüce Türk Ulusu’nun şanlı tarihinde müstesna yerinizi aldınız.

Bu topraklar üzerinde geleceğe güvenle bakarak huzur içinde yaşıyorsak, bunu akıttığınız mukaddes kanlarınıza borçlu olduğumuzun idraki içindeyiz.

Bilmenizi isteriz ki;

Sizlerin haklı ve onurlu mücadeleleriniz sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek korumak ve yaşatmak azim ve kararlığı ile gerektiğinde bizler de canımızı seve seve feda etmeye hazırız.

Türk halkının birlik, beraberlik, egemenlik ve bağımsızlığının teminatı olmaya devam edeceğiz.

Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Piyade Albay Oğuz Akgüre de, anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve bekası için gözünüzü dahi kırpmadan canınızı feda ederek şehitlik mertebesine eriştiniz.

Bu topraklar üzerinde geleceğe güvenle bakarak huzur içinde yaşıyorsak, bunu akıttığınız mukaddes kanlarınıza borçlu olduğumuzun idraki içindeyiz.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, hukukun kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanarak ebedi istirahatgahınız olan vatan topraklarını korumak ve kollamak görevini dün olduğu gibi bugün de yerine getirecektir.

Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhlarınız şad olsun.”



Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin de, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Barış ve Özgürlük Bayramımızın 46. yıldönümünde bir kez daha huzurlarınızdayız.

20 yıla yakın süren Rum mezaliminin sonlandırılması ve adamıza barış ve huzuru tesis etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, harekat gerçekleştirmiş ve bu uğurda kahraman Mehmetçik kanını ve canını feda etmiştir.

Bugün üzerinde huzur ve barış içerisinde yaşadığımız bu topraklar, bu kutsal savaşın bir neticesidir.

20 yıla yakın süren mücadelede sizler vatan, namus, şeref ve onurumuzu korumak, yüceltmek ve huzur içerisinde yaşamak için canlarınızı feda ederek şehit oldunuz.

Bilinmelidir ki, kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz bu aziz vatan sonsuza kadar var olacaktır.

Minnet ve şükranlarımızla,

Ruhlarınız şad olsun.”