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Lefkoşa Surları bakıma alınıyor

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten Kültürel Miras Teknik Komitesi, müdahale edilecek öncelikli eserler listesine aldığı Lefkoşa Surları’nda çalışma başlattı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:33
Lefkoşa Surları bakıma alınıyor

Lefkoşa’nın kuzeyindeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki surlarda yürütülecek çalışmalarla, Lefkoşa’nın sembolü de olan surların üzerindeki çalı, ağaç ve yabani otları ortadan kaldırarak tarihi değerine uygun görüntüsüne kavuşturulması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın girişimiyle öncelikle müdahale edilecek eserler listesine alınan Lefkoşa Surları’ndaki çalışmalar, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından AB finansmanıyla ve UNDP’nin teknik desteğiyle yürütülecek.

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Lefkoşa’nın tarihi surları, zaman içerisinde üzerinde yetişen yabani bitki, çalı ve ağaçlardan büyük zarar görmekteydi. İhalesi açılan birinci etapta surların Zahra Burcu’ndan (Mula Tabyası) Girne Kapısı’na kadar olan bölümünde çalışma yapılacak. Nisan-Ağustos 2019 döneminde toplam uzunluğu 800 metre, yüzey alanı ise 5 bin metrekare olan bu bölümdeki çalışma tamamlanacak.

Çalışmada taş yüzeyler temizlenecek, çalı ve ağaçların sökülmesiyle ortaya çıkacak boşluklar dolgu yapılarak kapatılacak, yabani bitkilerin yeniden üreyerek tarihi yapıya zarar vermemesi için dünyaca kabul edilen bilimsel yöntemler kullanılacak. Lefkoşa surlarının ikinci etabındaki çalışmalar ise Ekim 2019’da başlayacak ve Girne Kapısı’ndan Çağlayan Bölgesi’ndeki Söğütlü Tabyası’na (Filatro Burcu) kadar olan 1359 metre uzunluğundaki 8 bin 500 metrekarelik yüzey alanındaki bölümü kapsayacak. İkinci etapla birlikte, Lefkoşa’nın kuzeyindeki surların tamamındaki çalışmalar da tamamlanmış olacak.

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Lefkoşa SurlarıBakımKültürel Miras Teknik KomitesiçalışmaHaberGündemKıbrıs
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