Lefkoşa ve Girne ava kapalı!

KKTC Avcılık Federasyonu sosyal medya hesabı üzerinden "27.01.2021 tarihinde özel izin başvurusu yaparak izin verilmesi halinde Lefkoşa ve Girne ilçelerinden hareketle ava gidilebileceği yönünde herhangi bir durumun söz konusu olamayacağı Federasyonumuza iletilmiştir" açıklamasını yaptı.

KKTC Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İç İşleri Bakanlığımız'ın yetkilileri ile link konusunda az önce yapılan görüşme neticesinde yeni bir takım kararlar alındığını öğrendiğimizden, daha önce siz avcılarımızla paylaştığımız bilgilendirmeye ek olarak yeni bir bilgilendirme yapma zarureti doğmuştur. Buna göre, önceki istişarelerimizde tarafımıza bildirilenin aksine 27.01.2021 tarihinde özel izin başvurusu yaparak izin verilmesi halinde Lefkoşa ve Girne ilçelerinden hareketle ava gidilebileceği yönünde herhangi bir durumun söz konusu olamayacağı Federasyonumuza iletilmiştir. Bu durumda Lefkoşa ve Girne ilçelerinde ikamet eden ve/veya an itibarı ile bu ilçelerde bulunan avcılarımızın yarın, yani 27.01.2021 tarihinde av faaliyetinde bulunmaları mümkün olmayacaktır. Keza, hali hazırda Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde bulunup yarın için Lefkoşa ve/veya Girne ilçeleri üzerinden özel izin alarak seyahat etmeleri de mümkün olamayacaktır. Siz değerli avcılarımızın bilgisine sunarız.

KKTC AVCILIK FEDERASYONU