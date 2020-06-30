Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Lefkoşa ve Girne'de araç yangını
Araç Yangınları
Türkiye'den KKTC'ye jetskiyle geldi
Jetskiyle KKTC'ye geldi
Gökhan Naim cinayeti
Gökhan Naim cinayeti
Soluğu cezaevinde aldılar
Soluğu cezaevinde aldılar
Sınırda yakayı ele verdi
Sınırda yakayı ele verdi

Lefkoşa ve Girne'de araç yangını

Dün Lefkoşa ve Girne'de üç farklı araçta yangın çıktı.

30 Haziran 2020 Salı 14:25
773 Okunma
Lefkoşa ve Girne'de araç yangını

Dün Lefkoşa ve Girne'de üç farklı araçta yangın çıktı. 

ARAÇ YANGINI

1.    29.06.2020 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Ortaköy’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde park halinde bulunan Ferhat CANPOLAT’a ait LB 253 plakalı aracın motor bölümünde meydana gelen elektrik arızasından dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu konu aracın ön camı, tavan döşemesi, ön makine kapağı, motor kısmında bulunan tüm plastik aksamlar ile araç içerisinde bulunan elektrik boruları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.    

2. 29.06.2020 tarihinde, saat 17:30 sıralarında Ozanköy’de Şht Cengiz Topel sokak üzerinde Seçkin TURAN yönetimindeki FB 440 plakalı araç seyir halinde olduğu bir sırada muhtemelen aracın motor bölümünde meydana gelen arızadan dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın olay mahallinde bulunan şahıslar tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu konu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

3. 29.06.2020 tarihinde saat 18:30 sıralarında Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde seyir halinde olan PA 003 plakalı aracın muhtemelen motor bölümünde meydana gelen arızadan dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın olay yerine gelen vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu aracın motor kısmındaki kablolar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
YangınAraç Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Narenciye sektörü ve bölgenin sorunları görüşüldü
Narenciye sektörü ve bölgenin sorunları görüşüldü
Bir günde iki ani ölüm
Bir günde iki ani ölüm
Dizdarlı, Teknecik Elektrik Santrali hakkında rapor yayınladı
Dizdarlı, Teknecik Elektrik Santrali hakkında rapor yayınladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim