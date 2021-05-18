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Lefkoşa’da, Filistin’e destek gösterisi yapıldı

Lefkoşa’da, İsrail’in saldırılarına karşı “Büyük Kudüs Konvoyu” adıyla Filistin’e destek gösterisi yapıldı.

18 Mayıs 2021 Salı 20:04
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Lefkoşa’da, Filistin’e destek gösterisi yapıldı

12 sivil toplum örgütünün (Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği-CISA, Sevgi ve Kardeşlik Derneği – SEVKAD, Kıbrıs Gönüllü Teşekküller Platformu – KGTP, Kıbrıs Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, Bağımsız İlahiyatçılar İnsiyatifi, Kıbrıs Kadınlar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Kıbrıs İlahiyat Mensupları ve Mezunları Derneği, K.K Manevi Değerleri Koruma ve Yaşatma Derneği – GÜMANDER, Kıbrıs Kardeşlik ve Hizmet Derneği – KAMED, KİSAV Vakfı, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği) destek verdiği eylem, araç konvoyu şeklinde gerçekleştirildi.

Saat 17.30 sıralarında Haspolat Hala Sultan Camii’nde oluşturulan konvoy, Lefkoşa’ya hareket etti ve Lefkoşa sokaklarında dolaşarak, Küçük Kaymaklı Ebu Bekir Camii’nde sonlandırıldı.

KKTC, Türkiye ve Filistin bayraklarının taşındığı konvoyu, yol kenarlarında bekleyenler de bayrak sallayarak, alkışlayarak destekledi.

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞABüyük Kudüs Konvoyu
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