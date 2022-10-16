Lefkoşa’da kavga!

15.10.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Osman Paşa Caddesi üzerinde O.U.(E-45), aralarında çıkan tartışma sonucu A.T.Y. (E-24) ile birbirlerinin vücutlarına vurarak kavga ettikleri sırada O.U, A.T.Y’nin yüzüne kafası ile vurmak suretiyle adı edilenin burnunun kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.