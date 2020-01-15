Lefkoşa’da kaza: 1 ağır yaralı

Bugün saat 12:00 sıralarında,Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Mehmet Hüseyin TOMAK (E-23), yönetimindeki RH 132 plakalı araç ile Gönyeli Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinden geçmekte olan Feriha Kardana (K-70)’ya çarpmıştır.

Trafik kazasında ağır yaralanan Feriha Kardana, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.