Lefkoşa’da korkutan yangın

Bugün saat 11:15 sıralarında, Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde, Niyazi Çağansoy’un kalkmakta olduğu ikametgâhın mutfak odasında ocak üzerinde unutulan tenceredeki yağın aşırı ısınması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre çıkan yangın sonucu mutfak içerisinde bulunan eşyalar yanarak kullanmaz hale gelirken, diğer odalar islenmek suretiyle zarar görmüştür.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

(BRT/PGM)