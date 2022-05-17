Lefkoşa’da Onur Yürüyüşü ismi altında yürüyüş düzenlendi

Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü kapsamında yapılan etkinlik programının son gününde, Lefkoşa’da Dereboyu’nu da kapsayan, Onur Yürüyüşü ismi altında yürüyüş düzenlendi. Etkinlikler, tek tip aile kavramına karşı duruş sergilemek düşüncesiyle “Ailem Benim Gailem” teması ile düzenlendi. Etkinlikte, hemcinsler arası birliktelikler için kayıtlı birliktelik hakkının tanınması da talep edildi.

KOMİTE, 17 ÖRGÜTTEN OLUŞUYOR

17 örgütün oluşturduğu 17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenen yürüyüş, Dereboyu’nda başladı, Cumhuriyet Meclisi önünde konuşma yapıldı, Büyük Han’da da sonlandı. Cumhuriyet Meclisi önünde Türkçe ve İngilizce olarak bildiri okundu. Etkinlikler Büyük Handa düzenlenen parti ile sona erdi.

"GÖKKUŞAĞI AİLELER VARDIR"

Türkçesi, Kuir Kıbrıs Derneğinden Yasemin Taneri tarafından okunan bildiride, LGBTİ+ ailelerin de bulunduğu; tek tip aile “dayatmasını” kabul etmeyecekleri ifade edildi. Bildiride, “Aile sadece anne, baba ve çocuklardan oluşmaz, gökkuşağı aileler vardır” denildi.

Hemcinsler arası kayıtlı birliktelik hakkının tanınması, intersekslere uygulanan ancak zorunluluğu olmayan tıbbi müdahalelerin engellenmesi için tüzük çalışması yapılması, ev içi şiddeti önlemeye yönelik düzenleme yapılması, okul müfredatında bulunan LGBTİ+’ları dışlayıcı ifadelerin kaldırılması, her tür ayrımcılığa karşı yasal düzenleme yapılması, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ile ilgili olan İstanbul Sözleşmesi kapsamında ilgili yasaların tekrardan düzenlenmesi talep edildi. Bildiride ayrıca sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik nefret söylemleri kullanıldığını, bunların devam edeceğinden endişe duydukları ifade edildi ve polise gerekeni yapması çağrısında bulunuldu.