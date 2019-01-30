Lefkoşa’da soygun iki kişi aranıyor!

Lefkoşa'da bugün saat 14.42 sıralarında terminal bölgesinde faaliyet gösteren bir banka içerisinde işlem için sıra bekleyen Ferhat Yılmaz isimli şahsın elinde tutmakta olduğu çanta, içerisinde 31 bin TL nakit paranın bulunduğu zarf kimliği meçhul erkek bir şahıs tarafından elinden alınarak çalındı. Hırsızlık yaptıkları bankanın güvenlik kameralarını inceleyen polis iki hırsızın fotoğrafını dağıttı, görenlerden acilen polise haber vermesi istendi. Yılmaz’ın elindeki 31 bin TL paranın çalınması olayı ile ilgili olarak fotoğraftaki şahıslar zanlı olarak arandığına dikkat çeken polis güçleri, söz konusu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemleri konusunda çağrı yaptı.