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LEFKOŞA’DA TRAFİK KAZASI… ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YARALANDI

Lefkoşa’da sabah trafik kazası meydana geldi. Kazayı yapan alkollü sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 09:39
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LEFKOŞA’DA TRAFİK KAZASI… ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YARALANDI

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kaza, saat 06:50 sıralarında,  Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

410 mlgr alkollü içki tesiri altındaki  Thomas Abuobeleye Akpanke (E-25) yönetimindeki ML 842 plakalı araç, Alpet Petrol tarfik ışıkları kavşağında, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarptı; ardından trafik yön levhasına ve trafik sinzalizasyon ışıklarına ait direğe vurup yol içerisinde devrildi.

Kaza sonunu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
TrafikkazasıML 842
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