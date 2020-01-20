Lefkoşa’da uyuşturucu baskını!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine arama yapılan Yusuf Özgen’in tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edildilerek tutuklandı. Kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada yine uyuşturucu madde bulanan zanlı Özgen ile birlikte kalan İryna Tymofieieva da polis tarafından tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, 19.01.2020 tarihinde zanlı Yusuf Özgen’in uyuşturucu satışı yaptığının öğrenilmesi üzerinde Kermiya bölgesinde tutuklandığını ve üzerinde 20 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, aynı gün zanlı Yusuf Özgen ve birlikte yaşadığı İryna Tymofieieva’nın kaldığı ikametgâhta yapılan aramada 28 gram ağırlığında hintkeneviri ve 18 gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve iki adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı Yusuf Özgen’in gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini, diğer zanlının ise ifade vermediğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.