Lefkoşa’nın göbeğinde haraç çetesi

Sosyal paylaşım sitesinden Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ve Polsi Genel Müdürlüğü’nü de göreve davet eden Nevzat, olayı şöyle anlattı:
Oğlum 16 yaşında. Dün okul çıkışı arkadaşları ile birlikte her zamanki gibi bizden izin alarak Dereboyu’na bir şeyler içmeye gitti. İş çıkışı ya annesi ya da ben onu olduğu mekandan alarak evimize gideriz. Dün acı ile çalan telefonum beni oğlumun çağrısı ile Dereboyu’na yönlendirdi. 16-17 yaşlarındaki bir grup genç oldukları mekânda bizim çocukların yolunu keserek ceplerindeki parayı zorla gaspettiler. Konu poliste. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Yasalara göre (fasıl 154) bu suç 5 yıla kadar hapis cezası gerektirir. Yoksa biz bildiğimiz yöntemlerle mi ailemizi ve kendimizi koruyalım.”
İnanın bunlar Kıbrıs'lı insanımız için daha iyi günlerimiz. 5- 10 yıl sonrasını düsünmek bile istemem.
Nasıl oluyorda bu insancıklar bunu yapma cesareti buluyor bu güzelim sevgili adada. O kadar çok yabancı varki.Ya almayın kardeşim bu insanları yada maximum güvenligi saglayın bizim kuzularımız bilmez böyle pislikleri korkarlar .. korkuyoruz....
Guzelim ada ,simdi oldun korsa ada. Soyleyecek cok sey var ama ????????????????
Polis kadrosu çok eksik. Çıkanın yerine alınmıyor. Bir sürü ek görev. Hangisine yetişeceksin. Polisin görevi olmayan bir sürü görev. Polis yasasında kadro beşbin olmalı.
İçinde olmayan bilmiyor. Polisi aradık da gelmedi. Doğrudur gelmedi çünkü gelemiyor. Çünkü eksik. Huzur operasyonları var ya. Polis özverisi ile yapılıyor. Ancak yine de başarılı.