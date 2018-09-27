Lefkoşa’nın göbeğinde haraç çetesi

Sosyal paylaşım sitesinden Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ve Polsi Genel Müdürlüğü’nü de göreve davet eden Nevzat, olayı şöyle anlattı:

Oğlum 16 yaşında. Dün okul çıkışı arkadaşları ile birlikte her zamanki gibi bizden izin alarak Dereboyu’na bir şeyler içmeye gitti. İş çıkışı ya annesi ya da ben onu olduğu mekandan alarak evimize gideriz. Dün acı ile çalan telefonum beni oğlumun çağrısı ile Dereboyu’na yönlendirdi. 16-17 yaşlarındaki bir grup genç oldukları mekânda bizim çocukların yolunu keserek ceplerindeki parayı zorla gaspettiler. Konu poliste. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Yasalara göre (fasıl 154) bu suç 5 yıla kadar hapis cezası gerektirir. Yoksa biz bildiğimiz yöntemlerle mi ailemizi ve kendimizi koruyalım.”