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Lefkoşa’nın göbeğinde haraç çetesi

Lefkoşa’nın tanınmış kişilerinden Nevzat Nevzat, oğlundan dün Lefkoşa Dereboyu’nda 16-17 yaşındaki çocuklar tarafından tehdit edilerek haraç istendiğini ifade etti.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:22
Lefkoşa’nın göbeğinde haraç çetesi

Sosyal paylaşım sitesinden Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ve Polsi Genel Müdürlüğü’nü de göreve davet eden Nevzat, olayı şöyle anlattı:

Oğlum 16 yaşında. Dün okul çıkışı arkadaşları ile birlikte her zamanki gibi bizden izin alarak Dereboyu’na bir şeyler içmeye gitti. İş çıkışı ya annesi ya da ben onu olduğu mekandan alarak evimize gideriz. Dün acı ile çalan telefonum beni oğlumun çağrısı ile Dereboyu’na yönlendirdi. 16-17 yaşlarındaki bir grup genç oldukları mekânda bizim çocukların yolunu keserek ceplerindeki parayı zorla gaspettiler. Konu poliste. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Yasalara göre (fasıl 154) bu suç 5 yıla kadar hapis cezası gerektirir. Yoksa biz bildiğimiz yöntemlerle mi ailemizi ve kendimizi koruyalım.”

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Son Güncelleme: 27.09.2018 14:20
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemDereboyuHaraç çetesiHaraçLEFKOŞA
Yorumlar
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paphos 2018-09-27 11:08:51

İnanın bunlar Kıbrıs'lı insanımız için daha iyi günlerimiz. 5- 10 yıl sonrasını düsünmek bile istemem.

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Düşünceli 2018-09-27 12:23:59

Nasıl oluyorda bu insancıklar bunu yapma cesareti buluyor bu güzelim sevgili adada. O kadar çok yabancı varki.Ya almayın kardeşim bu insanları yada maximum güvenligi saglayın bizim kuzularımız bilmez böyle pislikleri korkarlar .. korkuyoruz....

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umit tekin 2018-09-27 16:28:47

Guzelim ada ,simdi oldun korsa ada. Soyleyecek cok sey var ama ????????????????

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Hüseyin Becer 2018-09-27 18:04:57

Polis kadrosu çok eksik. Çıkanın yerine alınmıyor. Bir sürü ek görev. Hangisine yetişeceksin. Polisin görevi olmayan bir sürü görev. Polis yasasında kadro beşbin olmalı.

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Hüseyin Becer 2018-09-27 18:08:23

İçinde olmayan bilmiyor. Polisi aradık da gelmedi. Doğrudur gelmedi çünkü gelemiyor. Çünkü eksik. Huzur operasyonları var ya. Polis özverisi ile yapılıyor. Ancak yine de başarılı.

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