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Lefkoşa’ya Demokrasi Meydanı ve Demokrasi Heykeli

07 Aralık 2019 Cumartesi 15:27
Lefkoşa’ya Demokrasi Meydanı ve Demokrasi Heykeli

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Küçük Kaymaklı Mustafa Ruso Caddesi üzerinde bulunan ve havuzlu alan olarak bilinen noktayı Demokrasi Meydanı olarak yeniden düzenledi. Ülkemiz heykel sanatçısı Zehra Şonya ve ekibi tarafından yapılan ve demokrasiyi simgeleyen “Demokrasi Heykeli” de, alana yerleştirildi. Demokrasi Heykeli’nin açılışı bugün düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. 

Belediyeden verilen bilgiye göre, etkinliğe, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, bazı LTB Belediye Meclisi Üyeleri, sanatçılar ve yurttaşlar katıldı.

ŞONYA: “İNSANİ DEĞERLERİ DAHA İYİ İFADE EDEBİLECEK HEYKELLERE İHTİYAÇ VARDIR”

Etkinlikte ilk konuşmayı heykel sanatçısı Zehra Şonya yaptı. 4 metre yüksekliğindeki heykellerin 2 yıl süren yapım aşamasını aktaran Şonya, bu süreçte katkı koyan gönüllülere, sanatçılara ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Şonya, demokrasi gibi ağır ve önemli olan bir kavramı çalışmanın ilk başta kendisini ürküten bir durum olduğunu, demokrasinin olmadığı coğrafyalarda insanların hayatının nasıl dönüştüğünün görüldüğünü belirtti.

Zehra Şonya konuşmasında, “Sanatın da demokratikleşmesi gerekir. İnsanla yakın iletişim kurabilecek, insani değerleri daha iyi ifade edebilecek heykellere ihtiyaç vardır” dedi.

Sanatsal hayatı adına önemli bir heykeli Lefkoşa’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını da vurgulayan Şonya, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya ve Belediye Meclisi’ne teşekkür etti.

HARMANCI: “DEMOKRASİNİN TANIMINDA EKSİK BIRAKILAN EN ÖNEMLİ ÖĞESİ ÖZGÜRLÜKTÜR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında, herkesi bir başka hissettiren alan oluştuğunu belirterek, Zehra Şonya’ya alana anlam katan, büyük meşakkatli bu işi ekibi ile yorulmadan tamamlamasından dolayı teşekkür etti.

Başkan Harmancı, demokrasinin tanımı yapılırken eksik bırakılan en önemli öğesinin özgürlük olduğunu, çoğunluğun oy pusulası ile seçtiğinin yönetmesi olarak algılansa da demokrasinin günümüzde farklı noktada bulunduğunu belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, günümüzde demokrasinin en ufak azınlıkların dahi söz sahibi olması, farklılıkların bir zenginlik olarak addedilmesi, birlikte mücadele edilmesi, herkesin eylem hakkına saygı duyulması, hangi coğrafyada yaşanırsa yaşansın faşizme ve anti demokratik uygulamalara karşı çıkılması demek olduğunu belirtti.

“LEFKOŞA’DA İNSANIN VE ÇEVRENİN HAKKINI KORUMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”

“Bu toplumun DNA’sında demokrasiyi işletmek ve yaşatmak istiyoruz. Sivil toplum örgütleri, muhtarlar, akademisyenler ve sanatçıların sözünün değer bulduğu bir yer olmalıyız. Bu konuda adımlar attık, daha da atacağımız adımlar var. Lefkoşa’yı demokrasi ve insan hakları şehri yapmak istiyoruz” diyen Başkan Harmancı, Lefkoşa’da insanın ve çevrenin hakkını korumanın kendileri için önemli olduğunu bunu istediklerini belirtti. 

Başkan Harmancı sözlerinin sonunda Lefkoşa’nın bir konuda asla düşmeyeceğini, demokrasiden, sözü olanın sözünü söyleyebilme özgürlüğünden, şehirde nefes alan ve fotosentez yapan her canlının hakkının savunulmasından asla vazgeçilmeyeceğini vurguladı. 

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