Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Lefkoşa’ya iki yeni kapı talebi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, başkent Lefkoşa’da iki yeni kapı daha açılmasını istedi.

30 Nisan 2019 Salı 12:22
Lefkoşa’ya iki yeni kapı talebi
banner44

Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lefkoşa’da yeni bir geçiş kapısı açılması talebi şımarıklık değil bir ihtiyaç ve bir zorunluluk olduğunu belirtti.

2015’te Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Kostantinos Yorgacis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, kendisinin de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bu yönde ortak bir iradeleri olduğunu beyan ettiklerini kaydeden Harmancı, ayrıca yetkili otoritelerle de bizzat görüştüğünü ifade etti.

banner41
Harmancı, Derinya ve Aplıç kapılarına ilişkin alınan kararları baltalamamak ve geciktirmemek adına bu talep için kamuoyu oluşturma çabalarını hep kontrollü tuttuklarını fakat artık bıçağın kemiğe dayandığını belirtti.

Lefkoşa’nın doğusunda Mağusa Kapısı’nın araçlı geçişlere açılmasının insanların Metehan kapısında yaşadığı çileyi rahatlatacağını kaydeden Mehmet Harmancı, aynı zamanda Baf Kapısı’nın yaya geçişlerine açılmasının turist dolaşımında Lokmacı barikatına da rahat bir nefes aldıracağını anlattı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB’nin bu konuda bir inisiyatif oluşturma kararlılığında olduğunu ve Sendikal Platform’la da bir ön görüşme yaptıklarını açıkladı.

“Bundan sonra sivil toplum örgütleri konuya ilgili kamuoyunda farkındalık yaratabilecek bireylerle de bir araya geleceğiz” diyen Harmancı, “Lefkoşa yaşadığımız ülkenin merkezidir ve her iki belediye başkanı da iradesini ortaya koymuştur. Lefkoşa’da açılacak kapıların farklı bölgelerde kapı açılması talebi ile Güney yönetimi tarafından esir tutulmasını da kabul edilemez bulmaktayım” değerlendirmesi yaptı.
(BRT/TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
GATE 2019-04-30 12:32:13

Tabi ya, açılsın kapular da rahat rahat geçelim. Güneyden gelen turist da sıkıntı yaşar. Guyruk ta nereye gadar gider. Lokmacı'da iki polis memuru yetiştiremez bunca galabalığı. Şaka gibin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kar-İş süresiz greve gidiyor
Kar-İş süresiz greve gidiyor
Mağusa ve Girne Limanı’na yönelik uluslararası ihale açılması gündemde
Mağusa ve Girne Limanı’na yönelik uluslararası ihale açılması gündemde
Çevre Dairesi'nin denetim raporu açıklandı!
Çevre Dairesi'nin denetim raporu açıklandı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim