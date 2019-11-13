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Lekfoşa’da Şht. Kamil Balkan Sokak üç gün trafiğe kapatılacak

Yol çift taraflı olarak araç trafiğine kapatılacak.

13 Kasım 2019 Çarşamba 10:57
Lekfoşa’da Şht. Kamil Balkan Sokak üç gün trafiğe kapatılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre,Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından sürdürülen Küçük Kaymaklı Kanalizasyon Çalışmaları kapsamında 15 Kasım Cuma, 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar günleri sabah 07:00 ile akşam 17:30 saatleri arasında Şht. Kamil Balkan Sokak’ta (Sivil Savunma Teşkilatı yanı) gerçekleştirilecek kanalizasyon çalışması dolayısıyla yol çift taraflı olarak araç trafiğine kapatılacak.

Belirtilen gün ve saatlerde bu yolu kullanacak sürücülerin emniyet şeridi ve uyarı levhalarını dikkate alması ve alternatif güzergahları kullanması önemle rica olunur.

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Son Güncelleme: 13.11.2019 10:59
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberSokakGünüçLEFKOŞA
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