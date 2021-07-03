Limasol'daki yangın için yardım yolda

Limasol’a bağlı Arakapas’ta büyük yangın. Bölgede panik yaşanıyor.

Bazı köyler boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin çabasına rağmen, alevler evlere de sıçradı.

Arakapas köyünde bazı evlerin yandığı kaydedildi.

Yetkililer alevlerin mal kaybına ve geniş bir ormanlık alanın ve yanmasına yol açtığını belirtti.

Alevler 10 kadar yerleşim bölgesini etkilerken, bazı bölgelerde kabloların da yanması sonucu elektrikler kesildi.

Yangınla ilgili kriz masası kurulurken, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, önceliklerinin can kaybını önlemek olduğunu bildirdi.

Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandru da yangını kendi imkanlarıyla kontrol altına almalarının mümkün görünmediğini ifade etti.

İtfaiye ekipleri yangının Maşera ormanına yayılmasını önlemeye çalışırken, İsrail ve Yunanistan’dan yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin de yarın söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor.

Saat 21.10

Limasol'daki yangını söndürmek için Yunanistan'dan gelecek olan iki yangın söndürme uçağının bu gece adaya varacağı açıklandı.

İsrail'den beklenen diğer iki yangın söndürme uçağının da yarın sabah 06.00 sularında adaya ulaşacağı tahmin edilirken, güneydeki yetkililerin Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasından da uçak desteği istediği bildirildi.

Costas Pitsilloudes (Haravgi)

Saat 19.45

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum Lideri Nikos Anastasiadis' ı arayarak, Limasol'da ki yangının söndürme çalışmalarına yardım etmeye hazır olduğunu iletti. Anastasiadis, Türk tarafının yardım teklifini değerlendireceklerini söyledi.

Anastasidis'e yangından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Tatar, Özel Temsilcisi Ergün Olgun'a da gelişmeleri takip etmesi için talimat verdiğini söyledi.

Saat: 19.00

Limasol bölgesine bağlı Arakapas köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrolden çıktı. Birden fazla noktada başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü, Meleni köyünün boşaltıldığı bildirildi.

Özersay: “Limasol’daki yangınla ilgili Güney Kıbrıs’a yardım teklif edilmeli”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ta bazı Limasol köylerinde evlerin de yanmasına neden olan yangınla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın yardım teklif etmeyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Özersay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz hafta Türkiye’den bir yangın söndürme helikopteri ülkemizde görev yapmak üzere burada konuşlandırılmış, Tarım Bakanı’nca teslim alınmıştı.

Rum tarafı İsrail ve AB’den yardım çağrısında bulunduğuna göre ihtiyaç duyulduğu aşikar. Tepebaşı yangınında gerek Dışişleri Bakanlığı olarak bizim gerekse dönemin Cumhurbaşkanı’nın girişimleriyle ve koordinasyonu ile Rum tarafı yangının söndürülmesinde bize yardımcı olmuştu. Yanmakta olan, insanlığın ortak mirasıdır, bu konularda geçmişte olduğu gibi işbirliği yapabilmeliyiz. Eğer henüz yapılmadıysa, Cumhurbaşkanlığı’nı ya da Dışişleri Bakanlığı’nı inisiyatif almaya davet ediyorum.”

Saat 18.00- Güncel Bilgi: Yangında boşaltılan köylere Ierona da eklendi. Yangındaki küllerin Lefkara ve Litrodonna köylerine kadar ulaştığı belirtiliyor. Yangından çıkan dumanların ise Mağusa ve Karpaz'a kadar ulaştığı ifade edildi. İngiliz Üstleri'nin yangının söndürülmesi için seferber olduğu, yardım için Yunanistan ve İsrail'den de araçların desteğe geleceği açıklandı. (Kaynak: Kitasweather-Cyprus mail)

Saat 17.33- Güncel Bilgi: Yangında en ciddi durumun Arakapas bölgesinde olduğunu açıklayan Orman Dairesi Müdürü, Avrupa Birliği ve İsrail’den 8 tane havadan yangın söndürme aracı talebinde bulunduklarını açıkladı.

İsrail’den yangın söndürmek için destek aldıklarını belirtti.

Ayrıca yangında izinde olan tüm itfaiye çalışanlarının da göreve çağrıldığı ifade edildi.

Leymosun- Larnaka arasındaki dağlık bölgedeki köylerin yangının büyük ölçüde etkisi altında kaldığı belirtildi.

Melini, Eptagonya ve Sigopetra köyleri boşaltılırken, Odos, Ora, Farmakas, Ayvavatsinas köylerinin ise boşlatılmaya başlandığı edinilen bir diğer bilgi oldu.(Kaynak: Kitasweather-Cyprus mail)

Saat 14.02- Güncel Bilgi: Güneyde çıkan yangının hala devam ettiği öğrenilirken, yangından dağlık alanlardaki köyler Odu, Arakapas ve Melini’nin etkilendiği öğrenildi. Yangında çok sayıda ev ve arabanın yandığı edinilen yeni bilgiler arasında yer aldı.

Saat 16.19: İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, köyü korumak için bölgeye havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Vasileiou “Köyde yangın kontrolden çıktı ve tahliye etmeye çalışıyoruz. Bazı yerliler ayrılmayı reddediyor, mülklerini kurtarmak istiyorlar. Umarım onlar için daha kötü olmaz. Bir dakika yangın burada, bir dakika sonra başka bir yere atlıyor, kaos oluyor’ dedi.

Şiddetli rüzgar yangınla mücadele çabalarını engelliyor.