Liseli Veli'nin gizemli vedası

Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Girne’de 17 yaşındaki Veli Irmaklı dün akşam saatlerinde bir inşaatın yedinci katından düşerek yaşamını yitirdi. İlk etapta kimliği belirlenmeyen Irmaklı’nın saatler süren soruşturmanın ardından Lefkoşa’da yaşadığı ve lise öğrencisi olduğu tespit edildi. Talihsiz gencin önceki günden beri kayıp olduğu, ailesinin polise başvurduğu öğrenilirken, polis yaşamını yitiren gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan Irmaklı’ya bugün otopsi yapılacak.

Yedinci kattan düştü

Girne’de dün akşam saatlerinde bir erkek şahıs Salih Miroğlu Caddesi üzerinde yapımı devam etmekte olan yedi katlı inşaat halindeki binanın en üst katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal ederken, yapılan ilk incelemede ceset üzerinde herhangi bir kimlik bulunamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yerde cansız yatan erkek şahsın cesedi otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Girne Adli Şube Ekipleri, saat 16.20 sıralarında yaşamını yitiren kimliği meçhul cesedin kime ait olduğu ile ilgili soruşturma başlattı. Öncelikle kayıp bildirimlerine bakan polis, Lefkoşa’da bir kayıp ihbarı tespit etti. Kayıp bildiriminde bulunan aileye ulaşılırken, Girne polisine giden aile yaşamını yitiren şahsın 17 yaşındaki çocukları Veli Irmaklı olduğuna dair teşhis koydu. Elde edilen bilgilere göre, gencin annesi poliste fenalık geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren gencin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Irmaklı’nın Lefkoşa Türk Lisesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.