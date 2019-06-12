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Londra'da Kıbrıs Türk Kültür Festivali 30 Haziran'da

 İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin (CTCA UK) bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Kıbrıs Türk Kültür Festivali 30 Haziran Pazar günü yapılıyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:44
Londra'da Kıbrıs Türk Kültür Festivali 30 Haziran'da
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 İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin (CTCA UK) bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Kıbrıs Türk Kültür Festivali 30 Haziran Pazar günü yapılıyor.

Konseyden yapılan açıklamaya göre festival, Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde 11.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek.

28 üye derneğin yanı sıra yine Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu ile işbirliği çerçevesinde organize edilen festivalde en beğenilen Kıbrıs yemekleri ve tatlıları; Türk okullarının halk dansları gösterileri; Kıbrıs Türk dernekleri, sivil toplum önderleri, yazarları ve çeşitli sanat ve spor faaliyetleri yer alacak.

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2017’den beri festivalle özdeşleşen efsanevi rock grubu SOS ve O Ses Türkiye finalisti İbrahim Şevki, sanatçılar Osman Tuğsal, Peri Aziz, Yiğit Çıtak, genç yeteneklerden Yasemin Nafi sahne alacak. Yazar Osman Balıkçıoğlu da parodi gösterisiyle sevenleriyle buluşacak.

Bu sene bir ilke imza atılarak, İngiltere’nin ünlü yaz etkinliği Mid Summer Ball’un da festivale taşındığı kaydedildi.

Aralarında ünlü DJ Ramsey, X Factor’den Havva, DJ Fen, J Junior, Mr Jones ve DJ Eren’in de bulunduğu, İngiltere müzik piyasalarında da tanınan Kıbrıs Türk kökenli 20 DJ ve müzisyen, ünlü aktör Tamer Hassan’ın katılımıyla Mid Summer Ball’da yer alacak.

Süper lüks arabaların da festivalde ye alacağı ve ziyaretçilerin arabaları inceleyip fotoğraf çektirebileceği belirtildi.

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LondraKıbrısTÜRKKültürHabe
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