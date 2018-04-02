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LTB “Beyaz Yasemin Projesi”nin 5. Dönemi başlıyor

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Beyaz Yasemin Projesi’ne katılıp, eğitim almak isteyen işletme sahiplerinin 13 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar Lefkoşa Türk Belediyesi Sağlık Şubesi'ne başvurmaları gerekiyor.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:18
LTB “Beyaz Yasemin Projesi”nin 5. Dönemi başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisindeki restoran ve kafe gibi iş yerlerinde hijyen koşulları ve hizmet standartlarının yükseltilmesi için Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından 2015 yılı Ağustos ayında başlatılan  “Beyaz Yasemin Projesi”nin 5. dönemi başlıyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Beyaz Yasemin Projesi’ne katılıp, eğitim almak  isteyen işletme sahiplerinin 13 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar Lefkoşa Türk Belediyesi Sağlık Şubesi'ne başvurmaları gerekiyor.

Proje ile ilgili detaylı bilgi Sağlık Şubesi’nden alınabilir.

“Beyaz Yasemin Projesi”nin 5. dönemi, Gıda Mühendisleri Odası tarafından verilecek olan Gıda Güvenliği Eğitimi ile 18 Nisan Çarşamba günü başlayacak.

Beyaz Yasemin Projesi, tarafsızlık ilkesinin korunması amacıyla, ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yürütülüyor.

Bu kapsamda işyerlerinin değerlendirilmesi ve belge almaya hak kazananların belirlenmesi için oluşturulan komisyon, LTB Başkanı, LTB Meclis Üyesi, Gıda Mühendisleri Odası temsilcisi, Çevre Mühendisleri Odası temsilcisi, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası  temsilcisi ve Kıbrıs Türk Ortepedik Özürlüler Derneği temsilcisinden oluşuyor.

Eğitime, Beyaz Yasemin belgesi için başvuruda bulunmayıp, gıda güvenliği konusunda bilgi almak isteyen işletme sahipleri ve çalışanları da katılabilecek.

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