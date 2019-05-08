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LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimleri sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik yaptığı denetimler kapsamında 51 işyeri denetlendi.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:47
LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimleri sürüyor
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LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler 29 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.

Açıklamada, Lemar’a  (Küçük Kaymaklı) tarihi geçmiş ürün satmaktan dolayı Belediyeler Yasası kapsamında sabit para cezası kesildiği kaydedildi.

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Hallaç Restoran isimli işyerinin de gayrı sıhhi ortam ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı faaliyeti durdurulduğu açıklandı.

Açıklamada, 253 adet ürünün müsadere edildiği,  Lemar’ın ( Küçük Kaymaklı) 21 birim (156 adet) ürünün tarihi geçmiş ve bozuk ürün olduğundan, Sema Akin Market’in 7 Birim ürünü (97 adet ve 2,500 gr.) tarihi geçmiş olduğundan dolayı müsadere edildiği kaydedildi. 

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: 

“11 Restoran, 10 Kafe, 1 Pastane, 1 Çiğ Köfte Satış  yeri,1 Meyhane, 2 Döner Salonu, 1 Kuruyemiş İmalatı,1 Pide Salonu, 1 Su Dolum Tesisi, 1 Okul Restoranı, 2 Eğitim Merkezi,    10 Market, 1  Su Otomatı,  4 Galeri, 1 kahvehane, 1 Otel, 1 İnternet Kafe, 1 Büfe.”

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LTB
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