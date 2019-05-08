LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimleri sürüyor

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler 29 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.

Açıklamada, Lemar’a (Küçük Kaymaklı) tarihi geçmiş ürün satmaktan dolayı Belediyeler Yasası kapsamında sabit para cezası kesildiği kaydedildi.

Hallaç Restoran isimli işyerinin de gayrı sıhhi ortam ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı faaliyeti durdurulduğu açıklandı.

Açıklamada, 253 adet ürünün müsadere edildiği, Lemar’ın ( Küçük Kaymaklı) 21 birim (156 adet) ürünün tarihi geçmiş ve bozuk ürün olduğundan, Sema Akin Market’in 7 Birim ürünü (97 adet ve 2,500 gr.) tarihi geçmiş olduğundan dolayı müsadere edildiği kaydedildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:

“11 Restoran, 10 Kafe, 1 Pastane, 1 Çiğ Köfte Satış yeri,1 Meyhane, 2 Döner Salonu, 1 Kuruyemiş İmalatı,1 Pide Salonu, 1 Su Dolum Tesisi, 1 Okul Restoranı, 2 Eğitim Merkezi, 10 Market, 1 Su Otomatı, 4 Galeri, 1 kahvehane, 1 Otel, 1 İnternet Kafe, 1 Büfe.”