LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimleri sürüyor

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler 29 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.
Açıklamada, Lemar’a (Küçük Kaymaklı) tarihi geçmiş ürün satmaktan dolayı Belediyeler Yasası kapsamında sabit para cezası kesildiği kaydedildi.
Açıklamada, 253 adet ürünün müsadere edildiği, Lemar’ın ( Küçük Kaymaklı) 21 birim (156 adet) ürünün tarihi geçmiş ve bozuk ürün olduğundan, Sema Akin Market’in 7 Birim ürünü (97 adet ve 2,500 gr.) tarihi geçmiş olduğundan dolayı müsadere edildiği kaydedildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:
“11 Restoran, 10 Kafe, 1 Pastane, 1 Çiğ Köfte Satış yeri,1 Meyhane, 2 Döner Salonu, 1 Kuruyemiş İmalatı,1 Pide Salonu, 1 Su Dolum Tesisi, 1 Okul Restoranı, 2 Eğitim Merkezi, 10 Market, 1 Su Otomatı, 4 Galeri, 1 kahvehane, 1 Otel, 1 İnternet Kafe, 1 Büfe.”