LTB Kontrollerini sürdürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, Marebianco Food & Beverages Ltd. isimli işletmenin faaliyeti gayrisıhhi ortamda çalışılması nedeniyle geçici olarak durduruldu; Küçükkaymaklı’da bulunan Burger City ve Popeyes isimli işletmelere ise çevre kirliliği nedeniyle para cezası kesildi.
Faaliyetleri geçici olarak durdurulan Marebianco Food & Beverages Ltd. isimli işletmede tespit edilen 17 ton şeker ile 725 kilo kuru baklagil, gayrı sıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “5 gıda deposu, 3 spor salonu, 8 market, 1 tütün satış yeri, 3 off licence, 1 okul kafeteryası, 2 kuaför ve güzellik salonu, 14 restoran, 2 büfe, 1 bar, 2 fırın, kafeterya, 5 büfe, 4 pansiyon, 3 kahvehane.”
Adamsın kardeşim belediye dediğin böyle olmalı böyle yönetilmeli . Darsız bizim belediyelere de Allahtan 5 yılda birlkez bizim zabıtalarda geçen hafta iş yaptı
Mağusa da da sıkı denetim lazım ama hep torpi kapılıyor bana göre Lefkoşa’ Mağusa gelsin denetlemeye Mağusa Lefkoşa gitsin denet lemeye görelim bakalım nekadar restorat çılar birliği para almasıyla deyil çık biraz sende gör ve saık bakanlığı mekadar denetliyor hastaıkı insan lar çalışıyor restorat ta Asaık karnesi hiç kim senin saık karnesi Yok uyumayın