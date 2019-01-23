Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google Asistan değişti! İşte yeni gelen müthiş özellikler
Google Asistan değişti!
Kanlı Ay tutulması başladı!
Kanlı Ay tutulması başladı!
banner40

LTB Kontrollerini sürdürüyor

LTB Halk Sağlığı Şubesi 54 iş yerini denetledi

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:37
LTB Kontrollerini sürdürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, Marebianco Food & Beverages Ltd. isimli işletmenin faaliyeti gayrisıhhi ortamda çalışılması nedeniyle geçici olarak durduruldu; Küçükkaymaklı’da bulunan Burger City ve Popeyes isimli işletmelere ise çevre kirliliği nedeniyle para cezası kesildi.

banner41
LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, 14-18 Ocak tarihleri arasında belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 54 iş yerini denetledi.

Faaliyetleri geçici olarak durdurulan Marebianco Food & Beverages Ltd. isimli işletmede tespit edilen 17 ton şeker ile 725 kilo kuru baklagil, gayrı sıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “5 gıda deposu, 3 spor salonu, 8 market, 1 tütün satış yeri, 3 off licence, 1 okul kafeteryası, 2 kuaför ve güzellik salonu, 14 restoran, 2 büfe, 1 bar, 2 fırın, kafeterya, 5 büfe, 4 pansiyon, 3 kahvehane.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk BelediyesiLTBHalk Sağlığı şubesiDenetimHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kemal 2019-01-23 15:45:50

Adamsın kardeşim belediye dediğin böyle olmalı böyle yönetilmeli . Darsız bizim belediyelere de Allahtan 5 yılda birlkez bizim zabıtalarda geçen hafta iş yaptı

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Özgen 2019-01-23 16:00:00

Mağusa da da sıkı denetim lazım ama hep torpi kapılıyor bana göre Lefkoşa’ Mağusa gelsin denetlemeye Mağusa Lefkoşa gitsin denet lemeye görelim bakalım nekadar restorat çılar birliği para almasıyla deyil çık biraz sende gör ve saık bakanlığı mekadar denetliyor hastaıkı insan lar çalışıyor restorat ta Asaık karnesi hiç kim senin saık karnesi Yok uyumayın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Taciz iddiası asılsız çıktı
Taciz iddiası asılsız çıktı
KKTC Almanya’da Karavan -Motor Turizmi Fuarı’nda Temsil Edildi...
KKTC Almanya’da Karavan -Motor Turizmi Fuarı’nda Temsil Edildi...
Dev-İş: “Yeni asgari ücret ile yoksulluğa devam”
Dev-İş: “Yeni asgari ücret ile yoksulluğa devam”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim