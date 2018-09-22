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Lübnan'dan Kıbrıs'a Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı, 1 Çocuk Öldü

Lübnan'da Suriyeli düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 28 kişi kurtarıldı. 

22 Eylül 2018 Cumartesi 14:57
Lübnan'dan Kıbrıs'a Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı, 1 Çocuk Öldü

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Akkar kentinden kaçak yollarla Kıbrıs'a gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı.

Lübnan Deniz Kuvvetlerine bağlı ekipler tarafından teknedeki 28 kişinin kurtarıldığı, olayda 1 çocuğun ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazadan kurtulan Suriyelilerden bazılarının çevre hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor. Yetkililer ayrıca bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor.

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LübnanSuriyeli GöçmenlerTekneGöçmenHaberGündemKıbrıs
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