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Lute, her iki liderle görüşmesini bugün de sürdürecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, referans kavramlarını tamamlamaya yönelik mekik diplomasisini sürdürüyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:27
Lute, her iki liderle görüşmesini bugün de sürdürecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, referans kavramlarını tamamlamaya yönelik mekik diplomasisini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadis ile dün 3’üncü kez biraraya gelen Lute, her iki liderle görüşmesini bugün de sürdürecek.

Özel Danışmanı Jane Holl Lute, bu sabah saat 09:15’te Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadis, saat 11:45’te ise Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek.Cumhurbaşkanı Akıncı, Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute ile dün üçüncü görüşmesini gerçekleştirdi.
Bir buçuk saat süren görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri de katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı.
Burcu açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, referans kavramlarını tamamlama çalışmalarını sürdüren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bugün de bir buçuk saatlik görüşme yaptı. Cumhurbaşkanımız devam eden çalımalar kapsamında sayın Lute ile bugün 11.45’te yeniden bir araya gelecektir” ifadelerini kullandı.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerJane Holl LuteAnastasiadisMustafa Akıncı
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