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Maaş kesintileri kararına karşı grev!

25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:12
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Maaş kesintileri kararına karşı grev!
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Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHES), hükümetin maaşlardan kesinti yapma kararına karşı yarından itibaren ek mesaiye kalmama eylemi başlatacağını ve konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını açıkladı.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarından kesintiye gidileceği yönünde çıkarılan yasa gücünde kararname konusunda yaptığı yazılı açıklamada, kararnamenin iptali için gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne dava dosyalama, yarından itibaren ülke geneli tüm birimlerde ek mesaiye gelmeme ve yarın ayrıca Girne Akçiçek Hastanesi'nde 08.00-13.00 saatleri arasında grev kararı alıklarını açıkladı.


Özgöçmen, sürecin uzaması durumunda, tüm hastanelerde greve gidileceğini belirtti.

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