ÖZEL HABER

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…



Baybars, “Maaş ödeyebilmek sizin iyi bir belediye olduğunuz anlamına gelmez. Alt yapının kırsal kesime de gitmesi gerekmektedir. Bölge insanlarının girişimcilikle, projelerle, yerel kalkınma modelleri ile kalkınması için belediyelere yetki verilmesi lazım. Yolları süpürmek, çöpleri toplamak belediyecilik değildir. Bazı belediyeler bakkal hesabından öteye gidemiyor. Bazı belediyelerde dilekçe yazmayı bilmeyen insanlar var” diyerek eleştiride bulundu.