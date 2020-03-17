Maaşlarda kesinti olacak mı? Bakan Sucuoğlu açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Sucuoğlu, kamu çalışanlarının maaşlarında kesinti olmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Faiz Sucuoğlu, maaş ödemeleriyle ilgili şu anda Maliye Bakanı ya da Bakanlar Kurulu tarafından bir bilgi almadıklarını söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Sucuoğlu, ülkenin olağan üstü bir süreçten geçtiğini ancak ekonomik bir dibe vuruş yaşanmadığını söyledi.

Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu’ndan bu yönde bir açıklama gelmediğine vurgu yaparak “Bugün ayın 16’sı… An itibariyle bir kesinti ya da gecikme söz konusu değildir” dedi.