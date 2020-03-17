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Maaşlarda kesinti olacak mı? Bakan Sucuoğlu açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Sucuoğlu, kamu çalışanlarının maaşlarında kesinti olmasının söz konusu olmadığını belirtti.

17 Mart 2020 Salı 16:02
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Maaşlarda kesinti olacak mı? Bakan Sucuoğlu açıkladı

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Sucuoğlu, kamu çalışanlarının maaşlarında kesinti olmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Faiz Sucuoğlu, maaş ödemeleriyle ilgili şu anda Maliye Bakanı ya da Bakanlar Kurulu tarafından bir bilgi almadıklarını söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Sucuoğlu, ülkenin olağan üstü bir süreçten geçtiğini ancak ekonomik bir dibe vuruş yaşanmadığını söyledi.

Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu’ndan bu yönde bir açıklama gelmediğine vurgu yaparak “Bugün ayın 16’sı… An itibariyle bir kesinti ya da gecikme söz konusu değildir” dedi.

Son Güncelleme: 17.03.2020 17:08
Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluMaaşlar
Yorumlar
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Gibri 2020-03-17 16:27:58

Yahu bir saat önce ne dedin şimdi ne den . Paraya ihtiyacınız varsa tüm ubp liler bankalardskiparalarından % 5 versinler ,Eroğlundan % 10 , bakin devlet nasıĺ zengin olur , ganimet spor .

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Garip 2020-03-17 17:12:45

Özel sektör 'ne olacak başkan odeneksiz izinle ayrildik aç kaldik ac

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Can avcı 2020-03-17 16:51:22

Özel sektör çalışanları ile ilgili bir çalışmanız varmı sayın bakanım maduriyet giderme konusun da işverenler ile bir görüşmeniz oldumu.

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