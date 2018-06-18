Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93338
ALTIN
194.464
DOLAR
4.7168
STERLİN
6.2463
EURO
5.4724
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
banner34

Maaşları kesilince ilginç gerçek ortaya çıktı!

Görevden alınan üst kademe yöneticilerine Maliye bile hangi kalemden ödeme yapacağını bilmiyor!.. 

18 Haziran 2018 Pazartesi 09:26
Maaşları kesilince ilginç gerçek ortaya çıktı!

Detay gazetesinden Taner Ulutaş'ın haberine göre; Seçim Yasaklarının başlamasına bir gün kala görevden alınan Şirketler Mukayyidi Halis Üresin, diğer görevden alınan Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, Lefke Kaymakamı Halit Çorba ve Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç ve Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Özden Keser’in dışında YİM’e başvurarak kararın yasaya aykırılık teşkil etmesi nedeniyle geri alınmasını istedi.

Görevden alınmalarının yanı sıra eski görevlerine dönmeleri ile ilgili olarak yasada uygunluk olmaması nedeniyle kararın durdurulması için Yüksek İdare Mahkemesine ‘Ara Emri ‘ için başvuran Halis Üresin’in, talebinin Salı günü görüşüleceği öğrenildi.

banner39
Görevden alındıktan sonra maaşı kesilen ve yarı maaş alan Şirketler Mukayyitti Halis Üresin’in, Maaşının neden kesildiği ile ilgili olarak Maliye Bakanlığına yaptığı müracaat sonrasında, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu’dan cevap geldi.

Maliye Bakanı Ahmet Havutçu, Şirketler Mukayyitti Halis Üresin’e yazdığı HMD 0.02 -533.19 (533.19 -18.E 973 cevabi yazıda, "Yasa gereği eski görev yerinize ve görevinize döndürüldüğünüze dair herhangi bir yazı gelmemiştir. Bu nedenle hangi bakanlık ve dairenin altında, hangi kadrodan ödeme yapılacağı net olarak bilinmediğinden şahsınıza ödeme yapılmamıştır. Bilgilerinize sunulur" denildi.

banner22
Son Güncelleme: 18.06.2018 09:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
AS 2018-06-18 09:53:45

Yani görevden alınanlar eski görev yerlerine dönmediler, evde oturup müsteşar maaşı almak istediler. Bakanlık da yasaya uygun olarak ödeme yapmadı. Size iyi evhanımlıkları

Cevapla
Beğenmedim! (2)
İlgili Haberler
Akmercan ve Meclis Üyesi adayları Beyarmudu'nda
Akmercan ve Meclis Üyesi adayları Beyarmudu'nda
Genel Kurul'da CAS konuşuldu...
Genel Kurul'da CAS konuşuldu...
Ulaş Gökçe DAÜ-SEN’i ziyaret etti
Ulaş Gökçe DAÜ-SEN’i ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim