Mağusa Festivali Aleyna Tilki konseriyle başladı

Türkiye’nin ünlü pop sanatçılarından Aleyna Tilkinin tarihi Namık Kemal Meydanında verdiği muhteşem konsere ilgi çok büyüktü.

Sevilen pop sanatçısı Tilki gecede özel orkestrasıyla aldığı sahnede şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirerek, keyif dolu saatler yaşattı.

5 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan festivale çok sayıda sanatçı konuk olurken, birbirinden renkli etkinlik kente renk katacak..

Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, Perşembe akşamı da Othello Kalesi’nde, ülkemiz sanatçıları tarafından 80’li yılların unutulmaz şarkıları konseri gerçekleştirilecek..

(BRT)