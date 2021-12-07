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Mağusa Gümrük Müdürlüğü’nde son 10 günde 8 vaka!

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, Mağusa Gümrük Müdürlüğü’nde son 10 günde 8 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

07 Aralık 2021 Salı 21:01
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Mağusa Gümrük Müdürlüğü’nde son 10 günde 8 vaka!
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Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Abdullah Özdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Mağusa Gümrük Müdürlüğü’nde son 10 günde 8 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

“Bronşit olan eşine, çocuklarına hastalığı bulaştıran arkadaşlarımız var” diyen Özdoğan, şunları kaydetti:

Mağusa Gümrüğünde son on günde sekiz -8- pozitif vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı maalesef sadece pozitif olanların ifadesini alıyor ve verilen bilgi doğrultusunda “gerekli” gördüklerini temaslı sayıp karantinaya alıyor. Bir arkadaşımız temaslı olduğunu bildiği halde aranmadı bile ve dairede pozitife döndü. Girişimlerimizle sekiz arkadaşımızı karantinaya alındı.
Bronşit olan eşine, çocuklarına hastalığı bulaştıran arkadaşlarımız var. Daha sayabilirim ama bu konuda fazla yorum yapmayacağım. Hizmet bekleyenler; özellikle hamile, kronik hasta ve bağışıklığı zayıf olanlar mümkünse işlerini ertelesinler. Belli ki çok ciddi bir bulaş var ve gerekli önlemler alınamıyor..

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