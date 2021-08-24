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Mağusa Kale Lions Kulübü, Toplu Sünnet Etkinliği Gerçekleştirdi

Mağusa Kale Lions Kulübü, toplu sünnet etkinliği gerçekleştirdi.

24 Ağustos 2021 Salı 11:14
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Mağusa Kale Lions Kulübü, Toplu Sünnet Etkinliği Gerçekleştirdi

Mağusa Kale Lions Kulübü Pazarlama ve İletişim Direktörü Ln. Bircan Ergün tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ln. Özlem Bilgehan eşliğinde, derneğin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği ihtiyaçlı çocukların toplu sünnet etkinliğini, bu yıl da Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği kaydedildi.

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Mağusa Kale Lions KulübüToplu Sünnet Etkinliği
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