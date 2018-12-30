Mağusa Limanı’nda 21 kaçak göçmen bulundu

BRT muhabirinin olay yerinden edindiği bilgiye göre, Via Port isimli gemi ile KKTC’ye yasa dışı yolla giriş yapan göçmenlerin 11 tanesi havasızlıktan Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer mültecilerin ise Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, hastaneye kaldırılanlerin durumlarında ciddi birşey yok.

Polis Basın Subaylığı da bu sabah saat 08:30 sıralarında, Gazimağusa Limanına gelen bir gemide tır aracın konteyner bölümününde gizlenmiş vaziyette Suriye uyruklu toplam 21 erkek mülteci tespit edildiğini açıkladı. Tespit edilen mültecilerden 11 kişi sağlık sorunu nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.