Mağusa Sivil Toplum Festivali bugün yapılıyor

Mağusa Sivil Toplum Festivali, bugün Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştiriliyor.

Festival, saat 16.00’da başlayacak ve 19.00’a kadar sürecek.

3. Açık Kapı Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen sivil toplum festivallerinin ikincisi olan Mağusa Sivil Toplum Festivali’nde 35 sivil toplum örgütü katılacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan ile Sivil Toplum Örgütlerinin birlikte düzenlediği Açık Kapı Festivali, sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini tanıtmak, gönüllülüğü teşvik etmek ve sivil toplum örgütleri ile diğer paydaşların işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.