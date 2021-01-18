Mağusa ve Güzelyurt’ta ev yangını!

Mağusa ve Güzelyurt’ta dün meydana gelen ev yangınlarında bazı eşyalar yanarak zarar gördü.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“17.01.2021 tarihinde, saat 21:15 sıralarında, Gazimağusa’da Cengiz Han Sokak üzerinde, A.Ö.’ya ait kullanılmayan boş ikametgahın garaj kısmında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu 1 adet bulaşık makinesi, 10 metrelik gemi direğinin uç kısmı, 1 zembil balık ağı, muhtelif kağıt ve kitaplar yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

17.01.2021 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Güzelyurt Sanayi Bölgesinde M.A.’nın kalmakta olduğu ikametgahın yatak odası içerisinde, elektrik kesintisi nedeni ile yakmış olduğu mumun dolap içerisinde bulunan kitaplar üzerine düşmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu söz konusu dolap ile üzerinde bulunan kitaplar, günlük kıyafetler ve odanın tavanı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.”