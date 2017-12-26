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Mağusa’da hırsız tedirginliği!

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Mağusa’da peş peşe meydana gelen hırsızlık olayları tedirginlik yarattı.

26 Aralık 2017 Salı 11:44
Mağusa’da hırsız tedirginliği!
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Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Dün sabahın erken saatlerinde Mağusa’da faaliyet gösteren “Gelibolu Market” ile “Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Doku Kitap Evi” isimli iş yerine girerek hırsızlık yapan, Kutup Mağazaları’na ise girmeye çalışan kimliği meçhul kişiler kayıplara   karıştı. Meydana gelen 3 ayrı olay ile ilgili olarak soruşturma başlatan polis hırsızların izini sürüyor. 

KAPILARA TAŞ ATIP CAMLARI KIRDILAR...

Dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen 3 farklı olayda ayni yöntem uygulandı. “Gelibolu Market” ile “Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Doku Kitap Evi” isimli iş yerlerinin cam kapılarını taş atarak içeriye giren kimliği meçhul kişiler marketten yaklaşık 3 bin TL değerinde muhtelif markalarda sigara, içki, yaklaşık 85 TL ile yaklaşık 30 Euro sirkat ederken, kitap evinden ise çekmecede bulunan yaklaşık Bin TL’yi sirkat ettiler. Yine kimliği meçhul şahıslar Kutup Mağzaları’nın ise cam kapısını taş atarak kırmaya çalıştılar.

GÜVENLİK KAMERALARINA İKİ KİŞİ YANSIDI...

Dün sabahın erken saatlerinde “Gelibolu Market” isimli iş yerinin cam kapısına taş atarak kıran iki erkek şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarından biri sakallı diğeri ise kapüşonlu olduğu tespit edilen iki kişi polis tarafından her yerde aranıyor.

AYTEKİN: “CAMI TUĞLA İLE KIRDILAR...”        

Gelibolu Marketin sahibi Ramazan Aytekin, önceki gece saat 01:30’da marketi kapatarak evine gittiğini sabah saat 09:00’da ise marketi açmaya geldiğinde cam kapının tuğla ile kırılmış olduğunu gördüğünü söyledi. Markete girmeden polisi aradığını ifade eden Aytekin, polis ile birlikte markete girdiğini ve sigara reyonunda bazı sigaraların, alkollü içki reyonundan bazı içkilerin kasadan ise paraların çalındığını gördüğünü söyledi. Aytekin, kamera kayıtlarında ise iki erkek şahısın görüldüğünü belirterek, konu kişilerin 2 poşet doldurup marketten çıktıklarının da görüldüğünü ifade etti.

AKYER: “ÇEKMECEDEN BİN TL ÇALDILAR...”

Kıbrıs Eğitim Vakfı Doku Kitap Evi çalışanı İmren Doğacan Akyer ise kitap evini Cuma günü saat 17:00’de kapattığını dün sabah ise bir tanıdığının kendisini arayarak cam kapının kırık olduğunu yerde ise madeni paraların olduğunu söylediğini belirtti. Akyer, aldığı telefon üzerine hemen kitap evine geldiğini söyleyerek, cam kapının taş ile kırılmış olduğunu gördüğünü anlattı. Yazıhanenin olduğu yerin dağınık olduğunu belirten Akyer, çekmecede bulunan Bin TL’nin çalındığını söyledi. 

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