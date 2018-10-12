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Mağusa’da tecavüz

Mağusa'da sabahın erken saatlerinde meydana gelen cinsel tecavüz infiale neden oldu.

12 Ekim 2018 Cuma 13:41
Mağusa’da tecavüz

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da sabahın erken saatlerinde meydana gelen cinsel tecavüz infiale neden oldu. Ahmet Burhan Ayan isimli kişi baş harfleri H.Ç olan kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Zanlı Ayan az önce “Cinsel tecavüz” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

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Anahtar Kelimeler:
MağusaTecavüzHaberAhmet Burhan Ayan
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Ali 2018-10-12 14:57:19

Adam suç makinesi ve hep dışarıda . Garip

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adını vermek istemeyen izleyici 2018-10-12 15:09:57

tecavüz mağdurlarının isimlerinin baş harfleri bile yayınlanmaz! diğer taraftan tecavüz ettiğine dair hüküm verilmeden sanığın tam ismi de yayınlanamaz!

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