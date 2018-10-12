Mağusa’da tecavüz

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da sabahın erken saatlerinde meydana gelen cinsel tecavüz infiale neden oldu. Ahmet Burhan Ayan isimli kişi baş harfleri H.Ç olan kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Zanlı Ayan az önce “Cinsel tecavüz” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.