Mağusa’da tecavüz

Gamze PİR BAYKUR
Mağusa'da sabahın erken saatlerinde meydana gelen cinsel tecavüz infiale neden oldu. Ahmet Burhan Ayan isimli kişi baş harfleri H.Ç olan kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Zanlı Ayan az önce “Cinsel tecavüz” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.
Adam suç makinesi ve hep dışarıda . Garip
tecavüz mağdurlarının isimlerinin baş harfleri bile yayınlanmaz! diğer taraftan tecavüz ettiğine dair hüküm verilmeden sanığın tam ismi de yayınlanamaz!