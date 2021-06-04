Mahkeme kararını açıkladı

(Kamalı Haber)

İş takipçiliği yapan ve 50 bin kişinin talimatla vatandaş yapılacağını silah zoruyla kendisine söylettiğini ileri süren B.İ'nin yalan söylediği tespit edilirken, ses kaydının ifşasıyla ilgili K.B, gazeteciler K.D, E.A ve D.A.K teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, 30.05.2021 tarihinde yürütülmekte olan ve 26.05.2021 tarihinde bir gazetenin internet yayını içerisinde yayınlanan “Komisyon Karşılığı Vatandaşlık” başlıklı haberin altında bulunan linkte bayan bir şahsın “ 10,000 tl komisyon karşılığı vatandaşlık işlemlerini bitireceğinden,Türkiye'den 50,000 kişi vatandaş yapılması ile ilgili talimat verildiğinden, kendisinin bu işten bir kontenjanı olduğundan ve bu işi para karşılığında çözebileceğinden bahsedilen mesele ile ilgili olarak 01.06.2021 tarihinde ifade veren B.İ'nin polise kasten yalan olduğunu bilerek kendisine K.B'nin ikametgahı içerisinde silah gösterip bu ses kaydını şiddet kullanarak temin ettiğini beyan ederek polise yalan ifade verip amme fesatcılığı suçunu işlediğini tespit ettiklerini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında Düzova 'da sakin K.B'nin kendi telefonunda bulunan mesenger sosyal haberleşme sitesi üzerinden Lefkoşa'da sakin B.İ'nin yollamış olduğu ses kayıtlarını Lefkoşa'da sakin gazeteciler K.D, K.D'nin de konu ses kaydını mesenger üzerinden yolladığı Lefkoşa'da sakin E.A ve E.A 'nın ise konuya methalder kaydı Lefkoşa'da sakin D.A.K’ye yollamak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiklerini tespit ettiklerini anlattı.

Polis, üç gazetecinin cep telefonlarını emare olarak aldıklarını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Avukat Ünver Bedevi, B.İ'nin yalan beyanda bulunduğunun açık olduğunu söyleyerek gazetecilerin basın özgürlüğü ve kamu menfaati için yayın yaptıklarını belirtti.

Bedevi, takdiri mahkemeye bıraktığını beyan etti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet veren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 3’er bin TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı ikişer kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

İş tekipçiliği yapan B.İ’yi silahla tehdit edip, 50 bin kişinin talimatla vatandaş yapılacağını söylettiği ve kaydı yayınlattığı ileri sürülen zanlı K.B tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlı K.B'nin Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Şiddet Kullanma Tehdidi, Mülke Tecavüz suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 28.05.2021 tarihinde Lefkoşa'da bir internet sitesi üzerinden yayınlanan haber ve ses kaydı ile ilgili olarak başlatmış olduğumuz tahkikatta Lefkoşa'da sakin şikayetçi B.İ'yi tespit ettiklerini söyledi.

Polis, 01.06.2021 tarihinde şikâyetçi B.İ'den yapılan soruşturmada konu ses kaydını zanlının kendisini silah kullanarak şiddet tehdidinde bulunduktan sonra kayıt ettirdiği ve kendi telefonuna messenger sosyal medya uygulaması üzerinden attırdığını ve bu ses kaydının da yayınlandığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, ayni tarihte zanlı K.B'nin Düzova’da tespit edildiğini ve ikametgâhının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri ile arandığını ancak adresinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini anlattı.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare olarak alındığını ve zanlının derdest emri gereği tutuklanarak hücrelere yerleştirildiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenecek telefonlar alınacak kamera görüntüleri ve ifadeler olduğunu belirterek, bu aşamada zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki edebileceğinden soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.