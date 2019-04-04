Kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a götürmek maksadıyla 13 Mart 2019 tarihinde Mersin Limanı’ndan aldıkları mültecileri, Gazimağusa Limanı’ndan muhaceret kayıtlarını yaptırmadan giriş yaptırmaya çalışan zanlıların duruşması devam ederken; 62 yaşındaki F.B kalp sıkışması nedeniyle fenalaştı. F.B.'nin fenalaşmasının ardından duruşmaya ara verildi. Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından, F.B., kendi isteği ile duruşma salonuna tekrar döndü. (MHA)
Mahkemede fenalaştı!
04 Nisan 2019 Perşembe 20:43