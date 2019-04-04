Mahkemede fenalaştı!

Kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a götürmek maksadıyla 13 Mart 2019 tarihinde Mersin Limanı’ndan aldıkları mültecileri, Gazimağusa Limanı’ndan muhaceret kayıtlarını yaptırmadan giriş yaptırmaya çalışan zanlıların duruşması devam ederken; 62 yaşındaki F.B kalp sıkışması nedeniyle fenalaştı. F.B.'nin fenalaşmasının ardından duruşmaya ara verildi. Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından, F.B., kendi isteği ile duruşma salonuna tekrar döndü. (MHA)