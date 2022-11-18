Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
banner107

Makas Operasyonu kapsamında bir kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği Makas Operasyonu kapsamında, evinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeler ele geçirilen 34 yaşındaki kişi tutuklandı.

18 Kasım 2022 Cuma 10:27
395 Okunma
Makas Operasyonu kapsamında bir kişi tutuklandı



Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı Makas Operasyonu kapsamında, dün E.G.’nin (E-34) Yeniboğaziçi’ndeki evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, toplam 430 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü ile toplam 10 adet MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındı. Operasyonda E.G. tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Turizm Meslek Lisesi’nin İhtiyaçları Evkaf Tarafından Tamamlanıyor
Girne Turizm Meslek Lisesi’nin İhtiyaçları Evkaf Tarafından Tamamlanıyor
Taçoy: Bizler yatırımcılara büyük değer vermekteyiz
Taçoy: Bizler yatırımcılara büyük değer vermekteyiz
İşte en çok yağış alan bölgeler!
İşte en çok yağış alan bölgeler!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim